Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала полуфиналисткой турнира в Аделаиде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в австралийской Аделаиде с призовым фондом $826 тыс.

Минувшей ночью пятая ракетка планеты за полтора часа переиграла в четвертьфинале чешку Маркету Вондроушову (92-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 7:5.

В 1/8 финала Арина Соболенко одолела на двух тай-брейках российскую теннисистку Людмилу Самсонову (20) - 7:6 (10:8), 7:6 (7:3).

Виктория Азаренко (26) в борьбе за выход в 1/2 финала сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой (102).

Позже в полуфинале парного разряда Арина Соболенко и еще одна белоруска Лидия Морозова встретятся с австралийско-чешским тандемом Сторм Сандерс / Катерина Синякова.

Соревнования в Аделаиде завершатся 8 января. Они являются проверкой сил перед стартом первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.

По материалам belta.by.