Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19 – Пиневич

Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19. Такую точку зрения выразил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич накануне профессионального праздника во время посещения вместе с представителями ведомства Дворца Независимости.

Глава Минздрава подчеркнул: для многих медиков праздник всегда на рабочих местах, потому что огромное количество людей работает в больницах, поликлиниках, медицинских центрах, ФАПах, не прекращая оказывать помощь пациентам.

"Наш профессиональный праздник уходит в историю формирования отечественной системы здравоохранения. Приятно, что в канун праздника многие представители отрасли посетили Дворец Независимости, это в том числе представленные к наградам на правительственном уровне. Эта экскурсия позволила соприкоснуться с историей нашего независимого государства", - сказал министр.

Он заметил, что тема COVID-19 красной нитью проходит через последние практически полтора года, когда ведется борьба с этим заболеванием. "Мы живем в соответствующих эпидимиологических условиях, и это, конечно же, наложило свой отпечаток на нашу жизнь, на нашу работу", - отметил министр.

Дмитрий Пиневич поделился подробностями нынешней ситуации: "Даже сейчас, когда у нас даже не 35 тыс. перепрофилированных коек, а 11 тыс. коек, это все равно много. Остаются актуальными в том числе вопросы социального дистанцирования, вакцинации. Очень важно, что наряду с борьбой и лечением ковида мы не прекращали лечение по все остальным профилям".

Он отметил важность того, что приняты новые документы, направленные на улучшение функционирования системы здравоохранения.