Белорусская продукция представлена на продовольственной выставке «Food Africa Cairo»
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Продукция 14 белорусских производителей проедставлена на крупнейшей продовольственной выставке в Каире.
Новые рынки для белорусской продукции. Отечественная экспозиция представлена на крупнейшей продовольственной выставке в Каире.
На площадке Египетского международного выставочного центра стартовал крупнейший в Северной Африке продовольственный форум. Участие принимают 35 стран.
14 белорусских предприятий презентуют молочную, мясную и мучную продукцию. Запланирована обширная деловая программа, встречи и деловые переговоры.
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