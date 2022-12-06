Белорусская продукция представлена на продовольственной выставке «Food Africa Cairo»

Продукция 14 белорусских производителей проедставлена на крупнейшей продовольственной выставке в Каире.

Новые рынки для белорусской продукции. Отечественная экспозиция представлена на крупнейшей продовольственной выставке в Каире.

На площадке Египетского международного выставочного центра стартовал крупнейший в Северной Африке продовольственный форум. Участие принимают 35 стран.

14 белорусских предприятий презентуют молочную, мясную и мучную продукцию. Запланирована обширная деловая программа, встречи и деловые переговоры.

ОНТ