Белорусская продукция: технологии, традиции и качество

Наша страна известна не только как общепризнанная миротворческая площадка или надежный партнер в области международных отношений. Беларусь славится брэндами, признанными далеко за ее пределами. Эта слава должна быть сохранена и приумножена. Современная Беларусь – это вкусные молочные продукты и кондитерские изделия, качественные косметика и трикотаж, надежная бытовая техника и многое другое. В каждой сфере можно выделить брэнд. И не один! За каждым из них – неустанный труд белорусов, их инициатива и креативность, а также поддержка со стороны государства. Мы составили топ белорусской продукции, которая ассоциируется со знаком качества.

Продукты питания

Белорусские колбасы пользуются заслуженной любовью. Начиная классическими сервелатами и салями, известными с советских времен, и заканчивая нежнейшими полендвицами — все эти изделия из Беларуси расходятся в российских магазинах за считаные часы. Белорусы также славятся салом. Выбор мясной продукции на прилавках разнообразен, но объединяет их одно – у всех отечественных производителей уровень качества одинаково высок.

Хорошую прибыль приносит Беларуси и молочная продукция, а по эффективности отрасль давно приблизилась к нефтепереработке. Республика Беларусь обеспечивает 6% мировой молочной торговли. За период 2010-2019 гг. наша страна поставила молочной продукции на экспорт на 20 млрд. долларов США, заняв 12-е место среди всех стран мира. Продвижение «молочки» на внешние рынки – перспективное направление. А все потому, что во многих странах ее ценят за качество, натуральность и отменный вкус. Кстати, нашу молочную продукцию предприятия покупают более чем в 20 странах на всех континентах, кроме Антарктиды и Австралии. Стоит также отметить и отечественную сгущенку. Лучшие традиции, строгое соответствие ГОСТу и контроль могут дать насладиться той самой качественной сгущенкой, как в детстве.

Давно сыскали себе добрую славу и отечественные кондитеры: если шоколад, то без пальмового масла, если халва, зефир и пастила – только из натуральных ингредиентов. А главное – это действительно вкусно.

Легкая промышленность

Лен — один из символов Беларуси. Наши предки испокон веков выращивали это капризное, но уникальное по своим свойствам растение. Прежде всего одежда из льна «дышит» в самые жаркие месяцы, оставаясь прохладной даже на солнцепеке. А еще лен называют «северным шелком» за сложность обработки и статусность. Сегодня из льна в Беларуси делают не только одежду (знаменитые белорусские вышиванки — рубахи с вышитым у ворота орнаментом, мужские летние брюки, сарафаны и пр.), но и постельное белье, скатерти, полотенца и даже куклы (белор. «лялькi»). Хит продаж последних лет — постельное белье из льняной ткани — улучшает сон и благоприятно влияет на кожу.

Часто можно наблюдать, как заинтригованные туристы заходят в магазины просто взглянуть на белорусскую обувь, а выходят с двумя-тремя коробками новеньких туфель или сапог. За что полюбили нашу обувь? Прежде всего за комфорт и «неубиваемость». В последние годы белорусская обувь стала удовлетворять запросам даже самых требовательных модниц.

Уже много лет отечественные производители радуют женщин Беларуси, стран СНГ и Западной Европы по-настоящему качественным, удобным и элегантным нижним бельем, широким выбором чулочно-носочной продукции, модной трикотажной одеждой из натуральных тканей.

Косметика

Косметика из страны, где живут одни из самых красивых женщин в мире. Интригует? Добавьте сюда еще и строгий государственный контроль производства, использование только натуральных ингредиентов и ультрабюджетные цены. После этого становится понятно, почему из фирменных магазинов женщины выходят такими довольными. Белорусскую косметику ценят во всем мире за качество и доступность. Сегодня бьюти-средства наших торговых марок реализуются более чем в 25 странах.

За производство чего бы ни взялись трудолюбивые белорусы, можно не сомневаться, что на выходе получится продукция с отличным качеством. Список товаров made in Belarus, которыми можно по-настоящему гордиться, огромный, но главное – далеко за ними ходить не надо.