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Культура

Белорусская письменность – источник культуры и духовности

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Белорусская письменность – источник культуры и духовности

В первое воскресенье сентября ежегодно проводится День белорусской письменности. Концепция праздника предусматривает показ единства белорусского печатного слова с историей и культурой белорусского народа, отражение исторического пути письменности и печати в Беларуси.

В рамках Года исторической памяти ко Дню белорусской письменности отдел по работе с детьми Дворца искусств 7 сентября организовал вечер встречи учащихся 30-й средней школы с бобруйскими поэтами и писателями «Белорусская письменность – источник культуры и духовности».

Ведущая рассказала ребятам о становлении Дня белорусской письменности, его значимости и актуальности, о мероприятиях, которые проходят в рамках этого праздника, о том, в каком городе прошел День белорусской письменности в этом году. На мероприятие были приглашены председатель Бобруйского отделения Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» Надежда Акушко, члены этого отделения Раиса Багук и Любовь Хихич. Любители поэтического слова поделились с детьми своим творчеством – представили стихотворения на различную тематику, рассказали о своем жизненном пути.

 

Виктория Рубец, методист отдела по работе с детьми Дворца искусств

Фото Ольги Павколас 

 

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