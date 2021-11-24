Белорусская мебель представлена на выставке в Москве

Почти 20 белорусских производителей широкого ассортимента мебели участвуют в международной выставке "Мебель-2021", которая проходит в Москве до 26 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллесбумпрома".

В центре белорусской экспозиции - предприятия концерна, которые являются флагманами мебельной отрасли в стране. Это "Пинскдрев", "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", "Минскпроектмебель" и производители мебели деревообрабатывающего холдинга BYSPAN (MyStar, "Гомельдрев", "ФанДОК", "Могилевдрев" и другие).

На дни выставки у представителей предприятий намечено множество встреч и переговоров с партнерами, участие в бизнес-форумах и конференциях. Результатом должны стать новые контракты на поставку и закрепление уже существующих торгово-экономических связей с компаниями из разных стран.

На стендах предприятий представлены коллекции корпусной и мягкой мебели, мебели из массива древесины с элементами ручной работы (точения, резьбы, художественной росписи) и мебели из различных древесных плит (ЛДСП, МДФ). Широко представлены плитные материалы (ламинированные древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты различных декоров и фактур), из которых изготавливается мебель.

В пресс-службе отметили, что выставка в Москве - ключевая для белорусских мебельных предприятий, поскольку российский рынок, рынок СНГ и восточной Европы занимают значительную долю в объеме экспорта предприятий концерна. Так, за 9 месяцев текущего года предприятия концерна экспортировали мебели на $122,9 млн, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На рынок стран СНГ пришлось около 60% ($72,5 млн) от общего экспорта мебели. При этом доля России в нем составила 78% ($56,6 млн).

В целом же мебельная продукция в экспорте концерна занимает 17,5%, древесные плиты - 25%, около 13% - фанера. Это самые востребованные товарные позиции, и именно их чаще всего предприятия концерна представляют в течение года на международных специализированных выставках.

Мебель и древесные плиты предприятия концерна поставляют в 40 стран. Всего же география зарубежных поставок "Беллесбумпрома" насчитывает 70 стран. За январь - сентябрь на внешние рынки поставлено продукции на $699,8 млн, что на 47,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортировано всего более 60 видов товаров из древесины, макулатуры и других сырья и материалов.