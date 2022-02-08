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Белорусская коллегия адвокатов создала бесплатное мобильное приложение для смартфонов

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Белорусская коллегия адвокатов создала бесплатное мобильное приложение для смартфонов

Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА) создала бесплатное мобильное приложение "Адвокаты Беларуси" для смартфонов на операционной системе Android. Оно уже доступно для скачивания в магазине приложений Gоogle Play, сообщили БЕЛТА в БРКА.

Приложение поможет сделать юридическую помощь максимально доступной для пользователей, упросить процесс поиска и общения с адвокатом. Оно будет полезным как для отдельных граждан, так и для субъектов хозяйствования.

Любой пользователь, как на территории нашей страны, так и за ее пределами, сможет найти в Беларуси адвоката конкретно по своему запросу: по специализации, по месту своего нахождения, со знанием определенного иностранного языка, адвоката-медиатора и т.д. Также пользователь сможет позвонить выбранному адвокату непосредственно из приложения, связаться с ним через мессенджер, проложить маршрут к юридической консультации и многое другое.

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