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Экономика

Белорусов заставят заплатить 22,5 млн руб, чьи расходы в 2022 г. превысили доходы

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Белорусов заставят заплатить 22,5 млн руб, чьи расходы в 2022 г. превысили доходы

После нескольких этапов проверки у 3,7 тыс. физлиц потребовали заплатить 22,5 млн рублей из-за расходов в прошлом году, превысивших доходы, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на данные МНС.

Всего такое превышение, причем разница была существенной, выявили у более чем 6,9 тыс. граждан и попросили их объяснить, как это стало возможным. Получилось далеко не у всех.

В ведомстве также отметили, что один из источников зарплаты «в конвертах» – наличная выручка, сокрытая от налогообложения. Так, выявленная ее сумма превысила 21 млн рублей.

Кроме того, проверяющие обнаружили более 930 фактов, когда не уплачивался подоходный налог, и потребовали внести 49,2 млн рублей.

minsknews.by

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