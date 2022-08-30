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Экономика

«Белоруснефть» планирует нарастить объем добычи нефти на 70 тыс. тонн по итогам года

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«Белоруснефть» планирует нарастить объем добычи нефти на 70 тыс. тонн по итогам года

Всего по итогам 2022 года планируется добыть 1,8 млн т нефти. Это на 70 тыс. т больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщил журналистам начальник НГДУ "Речицанефть" Сергей Ласица, передает корреспондент БЕЛТА.

Также в перспективе - около 195-200 млн куб.м попутного газа.

Процесс добычи на предприятии безостановочный и практически безотходный.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.

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