Белоруска предъявила на границе паспорт, срок действия которого сама продлила на 10 месяцев

Белоруска самостоятельно продлила срок действия паспорта на 10 месяцев. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Пограничники 25 сентября в пункте пропуска "Брест" выявили документ с подделанным сроком действия. Гражданка Беларуси, проживающая в Германии, въезжала в нашу страну из Польши. Она предъявила белорусский паспорт, срок действия которого самостоятельно продлила на 10 месяцев, - отметили в ГПК. - С ее слов, без действительного документа невозможно оформление немецкого паспорта. Именно поэтому она решила нарушить закон, заменив первую цифру в графе "месяц" с нуля на единицу".

В отношении женщины начат административный процесс за попытку нарушения границы. Паспорт гражданки изъят, также ей грозит штраф от 10 до 100 базовых величин (от Br320 до Br3200).

"Обращаем внимание, что при утере либо порче паспорта необходимо обращаться в посольство (консульство) Республики Беларусь в стране вашего пребывания. Самостоятельное внесение любых изменений в основной документ запрещено. Подобные действия влекут административную и уголовную ответственность", - добавили в Госпогранкомитете.