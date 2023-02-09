Белоруска десять дней общалась с телефонными мошенниками и переводила им деньги

Правоохранители и сотрудники банковских учреждений никогда не звонят гражданам в мессенджерах, рассказал журналистам начальник управления по раскрытию киберпреступлений главного управления по противодействию киберпреступности МВД Александр Рингевич.

По его словам, звонки мошенников продолжают беспокоить граждан. "И тут мы призываем к здоровому недоверию к той информации, которую наши граждане могут услышать, - отметил Александр Рингевич. - На неделе к нам обратилась потерпевшая, которая в течение десяти дней предоставляла персональную информацию, брала кредиты, перечисляла деньги злоумышленникам. При этом женщине систематически приходили СМС-информирования от банковского учреждения о том, что совершается тот или иной платеж. Но вместе с тем, она от мошенников слышала о том, что это часть специальной операции по поимке каких-то коррумпированных сотрудников банковских учреждений, что все эти средства находятся на каких-то защищенных счетах и впоследствии будут возвращены. И это не вызывало, к сожалению, у женщины какого-то сомнения".

Сотрудники правоохранительных органов никогда и никого не призывают к участию в каких-то операциях посредством звонков, в том числе в мессенджерах, уточнил начальник управления. "Сотрудники банковских учреждений и иных финансовых организаций не звонят в мессенджерах. Блокировка несанкционированных операций производится прежде, чем осуществляется звонок человеку. То есть сначала банковское учреждение заблокирует какую-то несанкционированную операцию, а уже потом позвонит человеку и предложит явиться в банковское учреждение с паспортом для того, чтобы разблокировать счет или совершить те или иные действия. Поэтому еще раз призываем к здоровому недоверию к той информации, которую мы слышим в общении, не теряться и быть бдительными", - дополнил он.

По материалам belta.by.