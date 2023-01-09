Белоруска Арина Соболенко осталась на 5-м месте в рейтинге WTA

Белоруска Арина Соболенко занимает 5-е место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Неделю назад лучшая белорусская теннисистка также была 5-й и после выигрыша турнира в австралийской Аделаиде сохранила свою позицию. Сейчас в активе Арины Соболенко 4340 очков. Виктория Азаренко, которая в Аделаиде дошла до четвертьфинала, находится на 25-м месте (1597 очков), Александра Саснович занимает 38-ю позицию (1231).
Первая десятка рейтинга WTA:
- Ига Свентек (Польша) - 11 025 очков;
- Унс Джабир (Тунис) - 5180;
- Джессика Пегула (США) - 5000;
- Каролин Гарсия (Франция) - 4415;
- Арина Соболенко (Беларусь) - 4340;
- Мария Саккари (Греция) - 3921;
- Коко Гауфф (США) - 3871;
- Дарья Касаткина (Россия) - 3380;
- Вероника Кудерметова (Россия) - 2715;
- Мэлисон Киз (США) - 2597.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 72-е место, набрав 705 баллов, Егор Герасимов на 367-й позиции (128).
Топ-10 рейтинга АТР:
- Карлос Алькарас (Испания) - 6820 очков;
- Рафаэль Надаль (Испания) - 5770;
- Каспер Рууд (Норвегия) - 5720;
- Стефанос Циципас (Греция) - 5715;
- Новак Джокович (Сербия) - 5070;
- Андрей Рублев (Россия) - 3930;
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3895;
- Даниил Медведев (Россия) - 3860;
- Тейлор Фриц (США) - 3585;
- Хольгер Руне (Дания) - 2876.
По материалам belta.by.