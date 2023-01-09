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Спорт

Белоруска Арина Соболенко осталась на 5-м месте в рейтинге WTA

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Белоруска Арина Соболенко осталась на 5-м месте в рейтинге WTA

Белоруска Арина Соболенко занимает 5-е место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Неделю назад лучшая белорусская теннисистка также была 5-й и после выигрыша турнира в австралийской Аделаиде сохранила свою позицию. Сейчас в активе Арины Соболенко 4340 очков. Виктория Азаренко, которая в Аделаиде дошла до четвертьфинала, находится на 25-м месте (1597 очков), Александра Саснович занимает 38-ю позицию (1231).

Первая десятка рейтинга WTA:

  1. Ига Свентек (Польша) - 11 025 очков;
  2. Унс Джабир (Тунис) - 5180;
  3. Джессика Пегула (США) - 5000;
  4. Каролин Гарсия (Франция) - 4415;
  5. Арина Соболенко (Беларусь) - 4340;
  6. Мария Саккари (Греция) - 3921;
  7. Коко Гауфф (США) - 3871;
  8. Дарья Касаткина (Россия) - 3380;
  9. Вероника Кудерметова (Россия) - 2715;
  10. Мэлисон Киз (США) - 2597.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 72-е место, набрав 705 баллов, Егор Герасимов на 367-й позиции (128).

Топ-10 рейтинга АТР:

  1. Карлос Алькарас (Испания) - 6820 очков;
  2. Рафаэль Надаль (Испания) - 5770;
  3. Каспер Рууд (Норвегия) - 5720;
  4. Стефанос Циципас (Греция) - 5715;
  5. Новак Джокович (Сербия) - 5070;
  6. Андрей Рублев (Россия) - 3930;
  7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3895;
  8. Даниил Медведев (Россия) - 3860;
  9. Тейлор Фриц (США) - 3585;
  10. Хольгер Руне (Дания) - 2876.

По материалам belta.by.

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