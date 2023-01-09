Белоруска Арина Соболенко осталась на 5-м месте в рейтинге WTA

Белоруска Арина Соболенко занимает 5-е место в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Неделю назад лучшая белорусская теннисистка также была 5-й и после выигрыша турнира в австралийской Аделаиде сохранила свою позицию. Сейчас в активе Арины Соболенко 4340 очков. Виктория Азаренко, которая в Аделаиде дошла до четвертьфинала, находится на 25-м месте (1597 очков), Александра Саснович занимает 38-ю позицию (1231).

Первая десятка рейтинга WTA:

Ига Свентек (Польша) - 11 025 очков; Унс Джабир (Тунис) - 5180; Джессика Пегула (США) - 5000; Каролин Гарсия (Франция) - 4415; Арина Соболенко (Беларусь) - 4340; Мария Саккари (Греция) - 3921; Коко Гауфф (США) - 3871; Дарья Касаткина (Россия) - 3380; Вероника Кудерметова (Россия) - 2715; Мэлисон Киз (США) - 2597.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 72-е место, набрав 705 баллов, Егор Герасимов на 367-й позиции (128).

Топ-10 рейтинга АТР:

Карлос Алькарас (Испания) - 6820 очков; Рафаэль Надаль (Испания) - 5770; Каспер Рууд (Норвегия) - 5720; Стефанос Циципас (Греция) - 5715; Новак Джокович (Сербия) - 5070; Андрей Рублев (Россия) - 3930; Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3895; Даниил Медведев (Россия) - 3860; Тейлор Фриц (США) - 3585; Хольгер Руне (Дания) - 2876.

По материалам belta.by.