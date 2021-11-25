Белорус пытался ввезти McLaren, занизив его стоимость более чем в 14 раз — возбуждено уголовное дело

Попытку уклониться от уплаты таможенных платежей в крупном размере пресекли гродненские таможенники. Легковой автомобиль McLaren 720SSpider 2019 г.в. следовал на территорию Евразийского экономического союза из Литвы через пункт пропуска «Привалка» на лафете.

Согласно представленным на перемещаемый автомобиль документам стоимость его составила порядка 18 тыс. евро. Вместе с тем, при проведении проверочных мероприятий таможенниками установлено, что реальная стоимость McLaren составляет более 260 тыс. евро.

Таким образом, заявив недостоверные сведения о стоимости транспортного средства, мужчина намеревался уклониться от уплаты таможенных платежей в крупном размере – а это более 280 тыс. белорусских рублей.

В отношении 43-летнего белоруса Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.14, ч.2 ст. 231 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Материалы переданы в территориальное подразделение Следственного комитета.

По материалам Гродненской региональной таможни

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках!