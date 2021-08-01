Белорус Максим Недосеков завоевал олимпийскую бронзу в прыжках в высоту
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Белорус Максим Недосеков стал бронзовым призером Олимпиады в соревнованиях по прыжкам в высоту. Это вторая медаль белорусских спортсменов на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский спортсмен показал результат 2 м 37 см.
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