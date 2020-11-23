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Профилактика

Белочки-хенгеры от МЧС в почтовых ящиках бобруйчан

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Белочки-хенгеры от МЧС в почтовых ящиках бобруйчан

Информационно-пропагандистская кампания МЧС Беларуси «Не жди белочку – туши окурок!» набирает обороты. В почтовых ящиках бобруйчан появляются белочки-хенгеры, в которых МЧС предупреждает: непотушенный окурок может стать причиной пожара. Таким образом, человек, извлекая из ящика хенгер, поймет «шутку» и еще раз увидит посыл о необходимости тушения окурков.

 

 

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