Белочки-хенгеры от МЧС в почтовых ящиках бобруйчан

Информационно-пропагандистская кампания МЧС Беларуси «Не жди белочку – туши окурок!» набирает обороты. В почтовых ящиках бобруйчан появляются белочки-хенгеры, в которых МЧС предупреждает: непотушенный окурок может стать причиной пожара. Таким образом, человек, извлекая из ящика хенгер, поймет «шутку» и еще раз увидит посыл о необходимости тушения окурков.