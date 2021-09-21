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Экономика

“Белнефтехим” анонсировал изменение цен на автомобильное топливо

БЕЛТА 27 0

“Белнефтехим” анонсировал изменение цен на автомобильное топливо

В Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо с 21 сентября, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Так, стоимость бензина АИ-92-К5-Евро с завтрашнего дня составит Br1,98. АИ-95-К5-Евро будет стоить Br2,08, АИ-98-К5-Евро - Br2,3, ДТ - Br2,08.

Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, отметили в концерне. Так, с 1 по 17 сентября среднее значение мировых котировок достигло $73 за 1 баррель и по сравнению с январем 2021 года выросло на 33%.

С начала года цены на автомобильное топливо увеличились на 14,7%.

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