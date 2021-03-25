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COVID-19

“Белмедпрепараты” начали промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса

mogilevnews 65 0

“Белмедпрепараты” начали промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса

В Беларуси на РУП «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса, сообщает Telegram-канал Минздрава.

Начался розлив первых промышленных серий вакцины Спутник V из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». Все необходимые подготовительные работы выполнены.

- Данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. Объем выпуска в дальнейшем составит до 500 тыс. доз препарата ежемесячно, -  рассказал генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Сергей Беляев.

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