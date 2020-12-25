“Беллесбумпром” подарил Бобруйской школе-интернату мебель для учебных классов

Воспитанникам Бобруйской государственной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха вручили подарки от "Беллесбумпрома" во время благотворительной акции "Наши дети".

Школу укомплектовали 17 единицами специальной корпусной мебели для учебных классов, которую изготовило и установило предприятие "Пинскдрев-Бобруйск". На полках новых книжных шкафов разместился еще один подарок от концерна - комплекты изданий из серии "Белорусская детская энциклопедия" и другие познавательные детские книги. Кроме того, ОАО "Бумажная фабрика "Спартак" и ОАО "Лесохимик" всегда помогают школе санитарно-гигиеническими бумажными изделиями и антисептическими средствами.

Подарки школе и ее воспитанникам вручил заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Геннадий Диковицкий. "Когда видишь радость в детских глазах, смотришь, как они играют и веселятся, испытываешь счастье за них. Для нас, взрослых, детский смех, их настроение и здоровье - самое главное, самое ценное. Дети - самый большой стимул и смысл в жизни. Наш долг - сделать их счастливыми, никого не обделить вниманием, дарить тепло, любовь, поддерживать во всех ситуациях, создавать вот такие замечательные добрые праздники, как акция "Наши дети", - подчеркнул он.

Геннадий Диковицкий отметил, что концерн на протяжении многих лет поддерживает воспитанников Бобруйской государственной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Дети приезжают сюда на специализированное обучение из всех уголков Могилевской области и некоторых других регионов и на протяжении практически всего учебного года проживают в школе. "Вдали от родителей они особенно нуждаются во внимании и душевном тепле. Мы всегда с радостью приезжаем сюда на протяжении учебного года, поддерживаем детей вниманием и участием, привозим подарки, общаемся. Всегда в школе мы и в преддверии самых долгожданных и ярких новогодних праздников, чтобы подарить хорошее настроение и пожелать крепкого здоровья, добра, успехов в учебе, хороших друзей и много радости в новом году", - отметил он.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.