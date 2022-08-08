Беллегпром: при производстве школьной одежды пожелания родителей и детей учитываются

При производстве школьной одежды пожелания родителей и детей учитываются, заявила в эфире телеканала ОНТ председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина.

"У меня младшему сыну 16 лет. Он читает все, что в этих всех блогах, чатах пишут, какое идет обсуждение. Поэтому я проинформирована абсолютно не только о мнениях. Поверьте, еще и напрямую звонят родители. Но дети должны понимать, что школа, колледж - это все-таки учебное заведение, где нельзя приходить в джинсах или спортивных брюках", - отметила Татьяна Лугина.

Безусловно, дети хотят чувствовать себя удобно, добавила председатель концерна. "Причем, трикотаж зарекомендовал себя не хуже, а в некоторых моментах еще и лучше ткани, потому что трикотаж легче простирнуть, поухаживать. Ребенку проще и комфортнее быть в школе. Общаюсь опять же со своим ребенком, в 16 лет он говорит реальные вещи, как это видят дети. Все учтено, все учитывается, предложения есть на любой вкус", - подчеркнула она.