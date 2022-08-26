"Беллегпром" представил более 200 моделей одежды делового стиля на форуме для учителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллегпром" Марина Васькевич.

Совместно с подшефной столичной школой №101 концерн "Беллегпром" провел выставочно-образовательный форум "Деловой фест" для представителей учреждений образования Московского района. В программе мероприятия - образовательная сессия от руководителя дизайн-центра "Камволь", члена Союза дизайнеров Беларуси Эльвиры Жвиковой и выставка-продажа одежды делового стиля.

"Сегодня мы хотели бы побыть педагогами для педагогов, рассказать и показать, как выглядеть стильно и актуально. Ведь учитель для ребят в школе - это не только кладезь знаний, но и образец для подражания, в стиле в том числе. На выставке-продаже представлено более 200 моделей изделий делового стиля, которые, уверена, придутся по душе участникам мероприятия и украсят педагогов в новом учебном году. Презентуем здесь и аксессуары от компании "Галантэя", которые могут стать элегантными акцентами деловых образов", - рассказала заместитель председателя концерна "Беллегпром" Наталия Мурашко.

Она отметила, что такое мероприятие - продолжение ряда фэшн-мероприятий, которые концерн уже провел для педагогических работников. "В апреле совместно с Национальной школой красоты мы уже презентовали коллекции одежды для педагогов, а в мае на базе Национального центра творчества детей и молодежи провели выставку-презентацию деловой одежды для более чем 500 представителей учреждений образования столицы", - добавила зампредседателя.