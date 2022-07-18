«Белгоспищепром»: запасов сахара в стране достаточно, хватит и для экспорта

Запасов сахара в стране достаточно, хватит и для экспорта. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна "Белгоспищепром" Игорь Груцо, передает корреспондент БЕЛТА.

"Запасов сахара более чем достаточно - на текущий момент свыше 111 тыс. т находится на складах. Для понимания: в июле-августе население покупает около 20-25 тыс. т в месяц. Так что запасов более чем хватит до нового урожая, который уже не за горами - через полтора месяца", - сказал Игорь Груцо.

По его словам, в первые две недели июля не фиксировалось значительного роста среднедневной отгрузки. "Отгружали около 800 т в сутки, это даже несколько меньше, чем мы ожидали. Поэтому та ситуация, которая сейчас возникла (ажиотажный спрос в отдельных регионах. - Прим. БЕЛТА), уверен, через сутки-двое сойдет на нет, потому что нет никаких ни внутренних, ни внешних причин для дефицита, для роста цен. Никакого повышения цен мы не планируем", - заявил представитель "Белгоспищепрома".

"Сахаром обеспечим страну, скажу более, уверен, что определенные резервы мы и экспортируем", - добавил Игорь Груцо.