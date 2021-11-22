Концерн "Белгоспищепром" в этом году начал экпортировать продукцию в 13 новых стран. Об этом рассказал председатель концерна Анатолий Бубен в программе "Неделя" на СТВ.

"Если за прошлый год мы добавили в свою копилку 20 стран и стали работать уже с более 70 странами по отгрузкам своей продукции, то в этом году добавили еще 13 стран, в том числе ОАЭ, Саудавская Аравия, ЮАР, Нигерия и другие. Это те страны, об экспорте в которые мы ранее даже и не думали. В прошлом году выросли в три раза экспортные поставки на рынок Китая, в этом году прирастаем уже на 30%", - отметил Анатолий Бубен.

Говоря о последствиях экономических санкций, руководитель концерна рассказал: "Если брать восточное направление, тот же Китай, то иногда на день или два запаздывают денежные переводы, потому что доллар все-таки участвует в расчетах. Экспорт на Запад у нас не снизился ни на грамм, даже прирастаем".

Анатолий Бубен сообщил, что не так давно проходили дни концерна "Белгоспищепром" на выставке ЭКСПО-2020. "Мы собирали там своих партнеров, руководители предприятий представляли свою продукцию. Это была кальянная продукция, это новое направление для нашей табачной фабрики "Неман", Городейский сахарный комбинат завез туда свои джемы, варенье. Наши кондитерские фабрики подготовили шоколадки в виде верблюдов и, зная пристрастия восточных стран, мы подстроились под их предпочтения и добавили имбирь и другие добавки не только в шоколад, но и зефир, мармелад. Подготовились, конечно, основательно, и по итогам работы заключили 5 контрактов, подписали 5 меморандумов, множество договоров о сотрудничестве и о намерениях", - поделился председатель концерна.

Также председатель "Белгоспищепрома" проинформировал о создании в стране корпорации пищевой промышленности. "Есть конкретное поручение в новом году создать корпорацию пищевой промышленности, которая будет объединять все предприятия пищевой отрасли. Уже идет согласование указа Президента о создании корпорации, вносим последние штрихи в этот документ", - сообщил Анатолий Бубен.

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