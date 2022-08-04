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Экономика

«Белгоспищепром» расширяет сотрудничество с Китаем

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«Белгоспищепром» расширяет сотрудничество с Китаем

В "Белгоспищепроме" прошла деловая встреча с делегацией Китая, которой руководит главный исполнительный директор китайской компании UJU Holding Ltd. Пэн Лян. Информация об этом размещена на сайте концерна.

Стороны рассмотрели перспективные варианты сотрудничества и потенциал поставок продукции предприятий концерна в КНР для продажи в Национальном павильоне Беларуси на платформе электронной коммерции JD.сom и в социальной сети DouYin.

Наряду с этим собеседники обсудили возможности экспорта белорусских мучных и шоколадных кондитерских изделий, а также алкогольной продукции и пива.

В ближайшее время главный исполнительный директор UJU Holding Ltd. Пэн Лян планирует посетить СП ОАО "Спартак", ОАО "Гомельский жировой комбинат", ОАО "Красный пищевик", а также ОАО "Машпищепрод".

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