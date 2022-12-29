«Белгоспищепром» проведет цикл курсов по новейшим технологиям выращивания плодов и овощей

Специалисты концерна "Белгоспищепром" провели лекции повышения квалификации по возделыванию и переработке рапса в Белорусском государственном аграрном техническом университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Курсы повышения квалификации по применению современных технологий возделывания озимого и ярового рапса и его переработки прошли впервые на площадке БГАТУ. Они предназначены руководителям и специалистам сырьевых служб организаций маслодобывающей отрасли. "Предприятия страны вместе с учеными постоянно работают над улучшением качества сырья. Поэтому концерн "Белгоспищепром" в ближайшее время планирует провести аналогичные курсы повышения квалификации по внедрению новейших технологий возделывания сахарной свеклы, выращивания плодовых и овощных культур", - отметили в концерне.

В мероприятии приняли участие представители "Белгоспищепрома" и предприятий, входящих в его состав, НПЦ Национальной академии наук по продовольствию, специалисты масложировых организаций Беларуси в области агрономии и производства. "Во время обучения слушателям читали лекции о технологиях возделывания ярового и озимого рапса на маслосемена, особенностях применения химических средств защиты и удобрений при возделывании рапса", - рассказали в пресс-службе.

Руководители и специалисты посетили несколько предприятий отрасли: ОАО "Рапс", РСДУП "Шипяны-АСК", Минский маргариновый завод, а также ведущее научно-исследовательское учреждение аграрной отрасли Беларуси - НПЦ НАН по земледелию.