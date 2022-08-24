"Белгоспищепром" представит свои бренды в обновленном павильоне Беларуси на ВДНХ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Сегодня в Москве на ВДНХ открывается обновленный Национальный павильон Беларуси. Гостей и участников этого события ждет немало ярких сюрпризов. Участие в торжественном мероприятии примут первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц.

Павильон кардинально сменил формат, теперь это сформированная в едином стиле территория белорусских брендов. Многие из них хорошо знакомы россиянам и пользуются заслуженной любовью - от косметики, одежды и продуктов питания до техники, произведенной флагманами белорусской промышленности.

Свою продукцию представят и ведущие предприятия "Белгоспищепрома": "Красный пищевик", "Слодыч", "Коммунарка", "Спартак", Малоритский консервноовощесушильный комбинат, "Гамма вкуса", Минский маргариновый завод.

"Павильон встретит посетителей лучшими товарами, которые известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Линейка шоколадов "Пуща", шоколад "Президент", овсяное печенье "Слодыч", натуральные соки, бобруйская яблочная пастила и новинка славгородского производства - крем-мед во ассортименте, халва, набор зефира "Роза". Во время дегустации посетители смогут попробовать зефир ручной работы, зефирный торт, эксклюзивную зефирную продукцию "Розочки", "Эскимо" и приобрести сувенирные наборы", - рассказали в концерне.

Обновленный павильон на ВДНХ - это только лучшее из Беларуси в самом сердце России. На экспозиции представлен широкий спектр продукции белорусских предприятий пищевой и легкой промышленности, можно ознакомиться с техникой, которую выпускают предприятия Минпрома, с туристическим потенциалом страны, возможностями санаторно-курортного лечения и высокотехнологичной медицинской помощи.

Важно при этом, что обновленный павильон станет не просто точкой притяжения для москвичей и гостей российской столицы, но настоящей визитной карточкой современной Беларуси и площадкой для выстраивания бизнес-коммуникаций, налаживания торговых связей, проведения выставочных мероприятий.