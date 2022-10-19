«Белгоспищепром» по итогам года планирует нарастить экспортные поставки продукции

Концерн «Белгоспищепром» по итогам года планирует нарастить поставки продукции на 110-115 процентов. Об этом сообщил журналистам председатель концерна Олег Жидков перед началом бизнес-встречи по презентации экспортного потенциала Беларуси для представителей 26 дипмиссий.

- За 9 месяцев экспорт концерна «Белгоспищепром» составил 107 процентов к уровню прошлого года. По итогам года он может увеличиться до 110-115 процентов. Сегодня все рынки показывают высокую эффективность с точки зрения рентабельности реализации продукции и динамики поставки. Все предприятия концерна выполняют задание по экспорту.

По его словам, основной экспортный рынок - Российская Федерация. Активно продолжается работа со странами Азии.

- Сегодня страны Африки, Латинской Америки активно интересуются нашей продукцией. Все, что мы выпускаем - высокого качества и отвечает международным стандартам. В этом году КНР ужесточает требование по поставке продукции на свой рынок. И в ряде товарных позиций мы проводим испытания по более 50 составляющих чтобы подтвердить безопасность нашей продукции. Требования наших покупателей к продукции растет. Мы со своей стороны укрепляем материально-техническую базу, внедряем новые подходы и стандарты качества и добиваемся результатов, которые позволяют выходить на новые рынки.

Несмотря на то, что логистика в последнее время стала более сложной, белорусская продукция продолжает поставляться на внешние рынки.

- Логистика усложнилась, но при этом увеличились объемы разовых поставок. Если раньше поставки доставляли автомобильным транспортом, то сегодня переходим на поставки контейнерами.

Что касается внутреннего рынка, то по словам председателя концерна, работа идет в соответствии с принятыми решениями и нормативно-правовыми актами, подготовленными в рамках сдерживания инфляции и стабилизации цен на внутреннем рынке.

- Нашими предприятиями эта работа проводится на систематической работе с целью недопущения роста цен и стимулирования продаж. Мы не останавливали отгрузки. Заявки торговых организаций выполняются в полном объеме. Насыщаем потребительский рынок исходя из складывающегося спроса. Готовимся к сезону повышенного спроса по ряду групп. Со своей стороны мы готовы удовлетворить спрос в полном объеме, исходя из своих производственных мощностей,- резюмировал Олег Жидков.

СБ