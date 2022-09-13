«Белгоспищепром»: на хранение для внутреннего рынка заложат на 20 тыс. т сахара больше

В этом году на хранение для потребления на внутреннем рынке заложат на 20 тыс. т сахара больше, сообщил председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Планируем в этом году на 20 тыс. т больше сахара заложить на хранение с целью обеспечения внутреннего рынка. У нас в этом году 380 тыс. т сахара было потреблено, при том, что был ряд пиковых моментов, вызванных ажиотажным спросом и в летний, и в весенний периоды. С учетом этого мы планируем заложить не менее 400 тыс. т на хранение для обеспечения внутреннего рынка сахаром в бесперебойном количестве и в достаточном объеме", - сказал Олег Жидков.

Председатель концерна в эфире телеканала ОНТ сообщил, что Слуцкий сахарорафинадный комбинат был запущен 6 сентября, а вскоре после него - Скидельский и Городейский сахарные комбинаты. Запуск Жабинковского сахарного завода ожидается в 20-х числах сентября. Ежедневно планируется перерабатывать 39,5 тыс. т сахарной свеклы.

Белорусский сахар будут и экспортировать. На карте экспорта традиционные восточные партнеры - Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Уборка сахарной свеклы в Беларуси ведется в трех областях - Гродненской, Минской и Могилевской.