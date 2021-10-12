“Белгоспищепром”: для продукции Made in Belarus разработан специальный QR-код с переходом на сайт производителей

"Белгоспищепром" разработал специальный QR-код Made in Belarus для своей продукции. Об этом сообщил сегодня председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен во время торжественного открытия первого национального форума пищевой промышленности Food Prom, передает корреспондент БЕЛТА.

"Специальный QR-код Made in Belarus будет размещаться на всех этикетках, упаковках выпускаемой продукции концерна как на экспорт, так и на внутренний рынок. С помощью телефона по QR-коду можно будет зайти на промосайт концерна и перейти на сайт производителя, увидеть полное описание продукта, который вы будете покупать", - рассказал Анатолий Бубен.

Как отметил руководитель "Белгоспищепрома", Президент поставил задачу, чтобы 85% белорусских продуктов было на полках. "Мы стремимся к этой цифре. В этом деле нам подставляют плечо как торговые объекты, так и сети", - добавил он.

"Сейчас для нас в приоритете - диверсификация экспорта, чтобы основным нашим рынком сбыта была не только Россия. Нам интересен азиатский рынок, в частности Китай (в 2020 году по поставкам туда мы приросли в три раза, в этом году - на 20%). Не забываем и о Европе, хоть санкции и вводятся, но количество проданных товаров туда не уменьшается", - добавил глава "Белгоспищепрома".

Что касается инноваций, председатель концерна отметил, что проведена комплексная модернизация сахарных заводов. "Наши сахарные заводы лучшие как в Европе, так и на постсоветском пространстве. Они занимают первые места по себестоимости, рентабельности, производительности", - констатировал он.

Кондитерская отрасль постоянно переоснащается: каждый месяц вводится около 30 новых наименований продуктов, выходящих на рынок. "В Славгороде при "Красном пищевике" строится завод, который будет выпускать новые желейные конфеты, ввозимые сегодня в страну из-за рубежа. Мы полностью закроем свой рынок", - добавил Анатолий Бубен.

У "Белгоспищепрома" есть инновационный фонд концерна. "Все идеи, которые предлагают нам руководители, мы поддерживаем благодаря инновационному фонду, помогаем, перевооружаемся. На этот год у нас есть Br450 млн на замену оборудования, перевооружение", - пояснил он.

Первый национальный форум пищевой промышленности Food Prom проходит сегодня в Минске. На деловой площадке собрались крупнейшие производители продуктов питания, представители государственных органов и бизнеса. Организатор форума - Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром".