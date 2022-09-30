Белгидромет: в октябре минимальные уровни воды в реках будут ниже средних многолетних значений

В октябре минимальные уровни воды в реках будут ниже средних многолетних значений. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В первой половине сентября на реках Беларуси наблюдались небольшие колебания уровней воды. Выпадение осадков во второй половине месяца обусловило повышение уровней воды на большинстве рек страны, в связи с чем на реке Россь у деревни Студенец (приток Немана) уровень воды достигал отметки выхода воды на пойму, а на Березине у Светлогорска, Припяти у деревни Черничи и Мозыря улучшились условия для работы речного транспорта. Также в сентябре водность Днепра, Березины и Сожа была близка к обычной для этого времени года, а водность Западной Двины, Немана, Вилии и Припяти оказалась в два раза меньше нормы", - рассказали в Белгидромете.

Как отмечают гидрологи, в настоящее время на реках страны преобладает рост уровней воды. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у Витебска, Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля.

По прогнозам специалистов, в октябре значения минимальных уровней воды в реках прогнозируются ниже средних многолетних значений для этого месяца.

По материалам belta.by.