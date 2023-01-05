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Общество

Белгидромет: в некоторых районах отмечаются затопления речными водами

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Белгидромет: в некоторых районах отмечаются затопления речными водами

В районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей отмечаются затопления речными водами, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Ледостав с полыньями и закраинами сохраняется на Западной Двине у городского поселка Сураж и агрогородка Улла, Днепре у Жлобина, Березине на участке Березино - Светлогорск, Соже у Славгорода. На озерах и водохранилищах сохраняется ледяной покров, однако в ледяном покрове появились пространства с открытой водной поверхностью, лед потемнел, отмечается вода на льду, выходить на лед сейчас крайне опасно", - подчеркнули в Белгидромете.

Продолжается рост уровней воды с суточной интенсивностью на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа до 91 см, Березины до 28 см, Вилии и Припяти до 19 см, Немана и Западного Буга до 8 см. На большинстве рек страны вода находится на пойме.

На притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги уровень воды на 19 см превышает опасную высокую отметку, здесь отмечается рост уровня воды с интенсивностью 12 см за сутки. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на притоках Припяти реках Случь у агрогородка Ленин и Уборть у деревни Краснобережье.

По информации гидрологов, в отдельных районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей отмечаются затопления речными водами. В ближайшие сутки указанный выше уровенный режим сохранится. Таяние и разрушение ледяного покрова продолжится, вскроется Западная Двина в районе городского поселка Сураж.

По материалам belta.by.

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