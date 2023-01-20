Белгидромет: в ближайшие дни сложная гидрометеорологическая обстановка сохранится

В ближайшие дни сложная гидрометеорологическая обстановка сохранится, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации гидрологов, в истекшие сутки на Березине в районе Светлогорска, а также ее притоке реке Сушанка у деревни Суша вода вышла на пойму. Вскрылся Днепр в районе городского поселка Лоев. Очистились от ледяных образований Днепр в районе Орши, Припять в районе Петрикова, а также некоторые их притоки и отдельные притоки Западной Двины, Вилии и Березины.

В настоящее время на всем протяжении Березины, Сожа, Западной Двине у городского поселка Сураж и агрогородка Улла, Днепре на участке Могилев - Жлобин, отдельных их притоках, а также Припяти у Наровли, наблюдается неполный ледостав и ледостав с полыньями, увеличились пространства с открытой водной поверхностью, лед потемнел и тает на месте, отмечается вода на льду.

"На озерах Дривяты, Нарочь, Червоное, водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское и Красная Слобода сохраняется сплошной ледяной покров, наблюдается вода на льду. Лед тает на месте и прочность его уменьшается, лишь на озере Лукомское отмечается неполный ледостав. Передвигаться по льду сейчас опасно", - предупредили в Белгидромете.

На реках наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1-56 см в сутки. На большинстве рек Беларуси вода находится на пойме.

На притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги уровень воды на 24 см превышает опасную высокую отметку, здесь отмечается спад уровня воды с интенсивностью 5 см в сутки. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Днепре у городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска, Припяти у деревни Черничи, Петрикова, Мозыря и Наровли, ее притоках реках Случь у агрогородка Ленин и Птичь у деревни Першая Слободка.

В отдельных районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей отмечаются затопления речными водами.

Как отмечают специалисты, в ближайшие дни сложная гидрометеорологическая обстановка сохранится. На притоке Припяти реке Случь у агрогородка Ленин уровень воды вновь превысит опасную высокую отметку.