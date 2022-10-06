Белгидромет: в ближайшие дни на реках Беларуси сохранится рост уровней воды

В ближайшие дни на реках Беларуси сохранится рост уровней воды. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В истекший период (1-4 октября) выпадение значительного количества осадков обусловило на реках Беларуси подъемы уровней воды с интенсивностью до 60 см за сутки. В результате чего на Западной Двине у Витебска, Днепре у Могилева, Речицы и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева и Гомеля улучшились условия для работы речного транспорта, а на притоках Березины реках Бобр у деревни Куты и Сушанка, а также у деревни Суша уровни воды превысили отметки выхода воды на пойму", - рассказали в Белгидромете.

По состоянию на 5 октября на реках страны продолжается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-40 см. Так, на притоках Березины реках Бобр у деревни Куты и Сушанка, а также у деревни Суша уровни воды снова превышают отметки выхода воды на пойму, а на притоке Немана реке Россь у деревни Студенец уровень воды достигает отметки выхода воды на пойму.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у Гродно, Днепре у Жлобина и Соже у Славгорода.

Температура воды в реках составляет плюс 6,8-12 градусов, а водоемах - плюс 9-12 градусов.

По информации гидрологов, в ближайшие дни на реках Беларуси рост уровней воды сохранится, в результате чего на Соже у Славгорода улучшатся условия для работы речного транспорта, а на притоке Днепра канале Ивня-Бонда у деревни Будка уровень воды достигнет отметки выхода воды на пойму.