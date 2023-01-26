Белгидромет: точность прогнозов погоды по областям Беларуси составляет 97,8%

Точность прогнозов погоды по областям Беларуси составляет 97,8%.Об этом заявила первый заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич на конференции "Научные достижения в области гидрометеорологического и экологического мониторинга в условиях изменчивости и изменения климата" ко Дню белорусской науки, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Светланы Кузьмич, достигнутые результаты по оправданности штормовых предупреждений об опасных природных явлениях составляют 92%, оправданность предупреждений о неблагоприятных погодных явлениях достигает 96,3%, а об опасных погодных явлениях - 100%.

"Доведение оправданности суточных прогнозов погоды по субъектам европейской части Российской Федерации и областям Беларуси на уровне 96%, а оправданность прогнозов погоды по областям Беларуси составляет 97,8%", - добавила она.

Говоря о реализации программ Союзного государства в области гидрометеорологии, Светлана Кузьмич отметила, что для улучшения качества прогнозов проделана большая работа. "Продолжительность жизненного цикла некоторых погодных явлений, таких как шквалы и ливни, варьируется от одной до десятков минут, поэтому весьма актуальны краткосрочные и сверхкраткосрочные прогнозы либо же детализированные прогнозы на ближайшие часы (2-6 часов). В связи с этим в Белгидромете и была разработана такая система", - пояснила первый заместитель начальника Белгидромета.