Белгидромет: существенного нарастания толщины ледяного покрова на реках не ожидается

Существенного нарастания толщины ледяного покрова на реках не ожидается, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Березине, Соже, Западной Двине у городского поселка Сураж, агрогородка Улла и Верхнедвинска, Днепре на участке Жлобин - Речица, Припяти у Петрикова и большинстве их притоков. На остальном протяжении указанных выше рек, а также Немане и Вилии отмечаются забереги и шугоход", - рассказали в Белгидромете.

Ледостав и ледостав неполный наблюдаются также на озерах Лукомское, Дривяты и Червоное, водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское и Красная Слобода. На озере Нарочь сохраняются забереги. В Белгидромете предупредили, что выходить на лед сейчас опасно.

На реках происходят колебания уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-9 см, местами резкие (до 19 см за сутки), обусловленные зажорами льда. По информации гидрологов, в ближайшие дни колебания уровней воды сохранятся, существенного нарастания толщины ледяного покрова не ожидается.