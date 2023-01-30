Белгидромет рассказал о состоянии почвы в условиях оттепели

Во второй половине января перезимовка озимых культур проходит в условиях оттепельной погоды, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Агрометеорологическая ситуация осложняется переувлажнением почвы, в первую очередь тяжелой по механическому составу. В низких местах на полях может наблюдаться застой воды. Снежный покров практически отсутствует либо высота его не превышает 1-4 см, в отдельных северо-западных районах - 8-9 см. Во многих районах страны почва талая, местами слабопромерзшая. Более значительный мерзлый слой толщиной 10-29 см сохраняется лишь в восточной части Витебской и на северо-востоке Могилевской области", - рассказали в Белгидромете.

Для определения жизнеспособности отобраны образцы озимых зерновых культур, рапса и многолетних трав. Проводится их отращивание.