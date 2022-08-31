Белгидромет прогнозирует снижение суточных температур
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Согласно оперативному прогнозу Белгидромета в Беларуси прогнозируется снижение суточных температур с 1 сентября.
Завтра и послезавтра ожидается дальнейшее похолодание, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. 2 сентября на торфяниках Полесья местами заморозки от 0 до минус 3 градусов. Температура воздуха ночью будет от 2 до 18 градусов выше нуля. По югу днем до плюс 20.
В эти дни возможно снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.
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