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Погода

Белгидромет прогнозирует снижение суточных температур

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Белгидромет прогнозирует снижение суточных температур

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета в Беларуси прогнозируется снижение суточных температур с 1 сентября.

Завтра и послезавтра ожидается дальнейшее похолодание, в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. 2 сентября на торфяниках Полесья местами заморозки от 0 до минус 3 градусов. Температура воздуха ночью будет от 2 до 18 градусов выше нуля. По югу днем до плюс 20.

В эти дни возможно снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий.

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