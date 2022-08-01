Белгидромет предупредил о грозах, местами сильных ливнях, шквалистом усилении ветра и граде 1 августа

В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности. На сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды также сообщается, что сегодня, 1 августа, в период с 16 до 21 часа на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град, которые сохранятся до 23 часов.

В городе Минске в период с 16 до 21 часа ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что циклон «Фрида» принесет в Беларусь грозы и сильные дожди.

Виктор ЧАБАН.