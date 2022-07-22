Белгидромет объявил желтый уровень опасности

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды на завтра объявил желтый уровень опасности в связи с тем, что днем по западу воздух прогреется до 30–33 градусов.

Ожидается небольшая облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, по востоку – до +19 °С; днем – +25…+30 °С, по западу – +31…+33 °С.

В субботу, 23 июля, переменная облачность. Ночью в западных районах, утром и днем местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров. Столбики термометров ночью покажут +12…+19 °С, днем – +24…+30 °С, по югу дойдет до +32 °С.

В воскресенье, 24 июля, облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами грозы, сильные дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный 5–10 метров в секунду, днем при грозах порывы до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14…+20 °С, а днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от +19 °С по северо-западу до +30 °С по юго-востоку страны.