Белгидромет: на реках Беларуси отмечаются колебания уровней воды до 20 см

На реках Беларуси отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-20 см, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Ледостав с полыньями, разводьями и закраинами наблюдается на Западной Двине у городского поселка Сураж и агрогородка Улла, Днепре на участке Могилев - Жлобин, Березине на участке Бобруйск - Светлогорск, Соже на участке Кричев - Славгород и некоторых их притоках. На озерах и водохранилищах сохраняется ледостав и ледостав неполный. При передвижении по льду следует соблюдать технику безопасности", - предупредили в Белгидромете.

На реках Беларуси отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-20 см, а на большинстве из них вода находится на пойме.

Уровни воды превышают опасно высокие отметки на Березине у Бобруйска на 11 см, притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги на 63 см, Припяти у Петрикова на 2 см и ее притоке реке Птичь у деревни Першая Слободка на 6 см. Уровни воды близки к опасно высоким отметкам на притоке Днепра реке Друть у деревни Городище и притоке Припяти реке Случь у агрогородка Ленин.

В отдельных районах Гомельской и Могилевской областей наблюдаются затопления речными водами.

По информации гидрологов, синоптическая обстановка будет способствовать усилению ледообразовательных процессов на водных объектах страны. Будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к их понижению.