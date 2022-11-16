Белгидромет: к концу недели на отдельных участках рек возможны ледяные образования

К концу текущей недели на отдельных участках рек возможно появление ледяных образований, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На Днепре у Жлобина улучшились условия для работы речного транспорта. На Вилии, Соже, Припяти, Немане на участке Столбцы - Мосты, Днепре у Могилева и на участке Речица - Лоев, Березине на участке Борисов - Бобруйск, Западной Двине у городского поселка Сураж, большинстве их притоков, а также притоках Западного Буга наблюдается небольшой (1-6 см за сутки) спад уровней воды. На остальном протяжении указанных рек отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-8 см", - рассказали в Белгидромете.

На притоке Припяти реке Случь у агрогородка Ленин уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у Гродно, Днепре у Могилева и Соже у Славгорода.

Температура воды несколько понизилась и составляет в реках 2,9-8,4 градуса, а в водоемах - 5,1-7,6 градуса.

По информации гидрологов, в ближайшую пятидневку будет отмечаться спад уровней воды. В связи с понижением температуры воздуха будет происходить понижение температуры воды, и к концу текущей недели на отдельных участках рек возможно появление ледяных образований в виде сала, снежуры и заберегов.