Белгидромет: из-за выпадения осадков подъем уровня воды на большинстве рек Беларуси сохранится

Из-за выпадения осадков подъем уровня воды на большинстве рек Беларуси сохранится, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В истекшие сутки вскрылись приток Березины река Сушанка в районе деревни Суша и приток Сожа река Уза в районе деревни Прибор.

"На притоке Припяти реке Оресса в районе деревни Андреевка вода вышла на пойму. В настоящее время на всем протяжении Березины, Сожа, Западной Двине у городского поселка Сураж и агрогородка Улла, Днепре на участке Могилев - Жлобин и у городского поселка Лоев, отдельных их притоках, а также Припяти у Наровли наблюдается неполный ледостав и ледостав с полыньями, вдоль берегов появились полосы открытой воды, лед потемнел и тает на месте, отмечается вода на льду. На озерах и водохранилищах сохраняется сплошной ледяной покров, наблюдается вода на льду, при этом лед тает на месте", - рассказали в Белгидромете.

Рост уровней воды с интенсивностью 1-47 см в сутки продолжается на Немане, Припяти, большем протяжении Днепра и Березины, а также в нижнем течении Сожа и Вилии, большинстве их притоков и притоках Западного Буга. На большинстве рек Беларуси вода находится на пойме.

На притоке Сожа реке Проня у деревни Летяги уровень воды на 29 см превышает опасную высокую отметку, здесь отмечается спад уровня воды с интенсивностью 9 см за сутки. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Днепре у городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска, Припяти у деревни Черничи, Петрикова и Мозыря, при этом здесь также отмечается рост уровня воды.

В отдельных районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей отмечаются затопления речными водами.

По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни под воздействием положительных температур воздуха продолжится разрушение ледяного покрова, полностью очистятся от ледяных образований реки Неман и Вилия. В результате выпадения осадков подъем уровня воды на большинстве рек сохранится. На Припяти у Мозыря уровень воды достигнет опасной высокой отметки.