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Погода

Белгидромет: хорошая влагообеспеченность будет способствовать формированию початка кукурузы

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Белгидромет: хорошая влагообеспеченность будет способствовать формированию початка кукурузы

В ближайшее время хорошая влагообеспеченность будет способствовать формированию початка кукурузы.

По информации агрометеорологов, в ближайшее время на большей части территории страны хорошая влагообеспеченность будет способствовать формированию початка кукурузы. При этом условия для уборки зерновых культур, озимого рапса, теребления льна из-за неустойчивой погоды будут складываться не лучшим образом. Ожидаемые дожди затруднят проведение сеноуборочных работ и могут создать предпосылки для развития болезней.

"По причине недобора тепла в июле развитие кукурузы и нарастание зеленой массы идет с отставанием от прошлогодних сроков. Накопившаяся к концу месяца сумма эффективных температур выше плюс 10 градусов оказалась около средних многолетних значений. На основных массивах у кукурузы произошло выметывание метелки, наблюдается цветение метелки и початка. На полях, засеянных в основном во второй половине мая и начале июня, продолжается листообразование", - отметили в Белгидромете.

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