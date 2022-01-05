Белая Русь дала старт обсуждению изменений и дополнений Конституции Беларуси в трудовых коллективах

4 января в поликлинике №1 председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» Ирина Русакович встретилась с трудовым коллективом в целях обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

- Современное демократическое правовое государство, которое мы строим, путем вносимых изменений в Конституцию предполагает развитие гражданского общества, в котором взаимодействуют различные общественные организации, политические партии. Считаю, что одним из способов формирования государства является развитие гражданского общества, которое выступает важным связующим звеном между человеком и государством, в котором реализуется большинство прав и свобод, - отметила во время встречи с коллективом поликлиники Ирина Русакович.

Во многом политическая стабильность связана с основополагающим принципом белорусского патриотизма. У всех граждан он формируется на основе осознания и реализации общих интересов во всех сферах общественной и государственной жизни, независимо от национальных, социальных и иных различий.

Нельзя оставаться в стороне от происходящих в стране процессов. Нам всем вместе путем обсуждения, диалога, необходимо разобраться во всех изменениях Конституции. Может быть где-то текст Конституции необходимо скорректировать, сейчас то время, когда каждый должен понимать меру ответственности за будущее нашей страны, сейчас то самое время перемен, - подчеркнула Ирина Русакович.

Во время диалога работники учреждения здравоохранения могли задавать вопросы, касающиеся предполагаемых изменений в Основной закон, делились своим мнением.

Информация! Напомним, в городе работает общественная приемная Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» по адресу: г.Бобруйск, ул. Минская, 20 по вопросам внесения изменений в Конституцию, где бобруйчане могут оставить свое предложение. Общественная приемная дает возможность выслушать разные точки зрения и выявить актуальные проблемы региона. Также работает прямая линия (0225) 73 46 14. Все поступающие замечания и предложения от жителей города будут направлены для обобщения в Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.