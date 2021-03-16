“Белавиа” возобновляет рейсы в Ригу с 22 марта
БелТА 38 0
Авиакомпания "Белавиа" с 22 марта возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Рига - Минск. Такая информация размещена на сайте перевозчика.
Полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Время в пути составит один час.
Перед покупкой авиабилета "Белавиа" рекомендует уточнять у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения.
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