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Общество

«Белавиа» с 13 декабря будет еженедельно летать в Туркменистан

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«Белавиа» с 13 декабря будет еженедельно летать в Туркменистан

«Белавиа» с 13 декабря будет еженедельно летать в Туркменистан, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

С 13 декабря по 21 марта рейсы Минск  – Туркменбаши будут выполняться каждый вторник, а из Туркменбаши в Минск – каждую среду. Вылет из Минска – 22.40, прилет в 04.45, вылет из Туркменбаши в 05.45, прилет – 8.05.

В «Белавиа» напомнили, что сейчас рейсы в Туркменистан и обратно совершаются по этим же дням, но раз в две недели.

По материалам belta.by.

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