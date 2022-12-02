«Белавиа» с 13 декабря будет еженедельно летать в Туркменистан
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«Белавиа» с 13 декабря будет еженедельно летать в Туркменистан, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
С 13 декабря по 21 марта рейсы Минск – Туркменбаши будут выполняться каждый вторник, а из Туркменбаши в Минск – каждую среду. Вылет из Минска – 22.40, прилет в 04.45, вылет из Туркменбаши в 05.45, прилет – 8.05.
В «Белавиа» напомнили, что сейчас рейсы в Туркменистан и обратно совершаются по этим же дням, но раз в две недели.
По материалам belta.by.
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