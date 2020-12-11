“Белавиа” с 1 января возобновляет полеты в Таллин
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Авиакомпания "Белавиа" с 1 января 2021 года возобновляет выполнение рейсов по маршруту Минск - Таллин - Минск.
Полеты будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.
"Белавиа" обращает внимание, что в соответствии с правилами, установленными в Эстонии, существуют ограничения на въезд в страну. Более подробно с информацией по ограничениям можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании в разделе "Информация по ограничениям на въезд/выезд по странам".
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