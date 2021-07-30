“Белавиа” с 1 августа увеличивает количество рейсов между Минском и Москвой
БелТА 77 0
"Белавиа" с 1 августа увеличивает количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск, сообщается на сайте авиакомпании.
"Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю. Авиакомпания будет выполнять 10 рейсов в аэропорт Домодедово и 10 рейсов в аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении.
В авиакомпании напоминают о необходимости уточнять у компетентных органов правила выезда в страну назначения.
также
-
“Белавиа” с 1 августа увеличивает количество рейсов между Минском и Москвой
-
Лукашенко назвал попытки дискредитировать Беларусь бессмысленными демонстративными демаршами
-
В Японии планируют продлить режим ЧС из-за роста случаев коронавирусной инфекции
-
Утверждена Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы
-
Головченко: каждый регион должен обеспечить качественный рост экономики