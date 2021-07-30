“Белавиа” с 1 августа увеличивает количество рейсов между Минском и Москвой

"Белавиа" с 1 августа увеличивает количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск, сообщается на сайте авиакомпании.

"Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю. Авиакомпания будет выполнять 10 рейсов в аэропорт Домодедово и 10 рейсов в аэропорт Шереметьево", - говорится в сообщении.

В авиакомпании напоминают о необходимости уточнять у компетентных органов правила выезда в страну назначения.