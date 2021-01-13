“Белавиа” продлила приостановку рейсов во все пункты России, кроме Домодедово, до 27 марта

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) по 27 марта в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

Полеты в Ашхабад и Ригу не будут выполняться до 1 марта. Кроме того, до 27 марта не будет рейсов в Будапешт и Алматы.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.