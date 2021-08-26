Неделя детской безопасности пройдет во всех учреждениях образования Могилевской области
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С 1 по 7 сентября во всех учреждениях образования пройдет Неделя детской безопасности.
Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, за 7 месяцев текущего года в Могилевской области с участием детей произошло 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 ребенка погибли и 40 получили травмы.
- Ежедневно напоминайте детям о мерах безопасности, объясняйте, как правильно вести себя на улице и дороге. Будьте примером в строгом соблюдении Правил дорожного движения, - советуют Госавтоинспекторы.
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