Неделя детской безопасности пройдет во всех учреждениях образования Могилевской области

С 1 по 7 сентября во всех учреждениях образования пройдет Неделя детской безопасности.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, за 7 месяцев текущего года в Могилевской области с участием детей произошло 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 ребенка погибли и 40 получили травмы.

- Ежедневно напоминайте детям о мерах безопасности, объясняйте, как правильно вести себя на улице и дороге. Будьте примером в строгом соблюдении Правил дорожного движения, - советуют Госавтоинспекторы.