«Белавиа» признана самой пунктуальной авиакомпанией года по итогам рейтинга Perfect Timing Awards

"Белавиа" стала самой пунктуальной авиакомпанией по итогам рейтинга Perfect Timing Awards 2022. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

"Белавиа" стала лауреатом Perfect Timing Awards 2022 в категории "Самая пунктуальная иностранная авиакомпания". Это традиционный рейтинг пунктуальности, который дважды в год проводит Международный аэропорт Шереметьево.

Впервые церемония награждения авиакомпаний с самым точным расписанием, выполнявших полеты из Шереметьево в 2022 году, прошла непосредственно в аэропорту.