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«Белавиа» признана самой пунктуальной авиакомпанией года по итогам рейтинга Perfect Timing Awards

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«Белавиа» признана самой пунктуальной авиакомпанией года по итогам рейтинга Perfect Timing Awards

 "Белавиа" стала самой пунктуальной авиакомпанией по итогам рейтинга Perfect Timing Awards 2022. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

"Белавиа" стала лауреатом Perfect Timing Awards 2022 в категории "Самая пунктуальная иностранная авиакомпания". Это традиционный рейтинг пунктуальности, который дважды в год проводит Международный аэропорт Шереметьево.

Впервые церемония награждения авиакомпаний с самым точным расписанием, выполнявших полеты из Шереметьево в 2022 году, прошла непосредственно в аэропорту.

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