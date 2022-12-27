«Белавиа» признана самой пунктуальной авиакомпанией года по итогам рейтинга Perfect Timing Awards
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"Белавиа" стала самой пунктуальной авиакомпанией по итогам рейтинга Perfect Timing Awards 2022. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.
"Белавиа" стала лауреатом Perfect Timing Awards 2022 в категории "Самая пунктуальная иностранная авиакомпания". Это традиционный рейтинг пунктуальности, который дважды в год проводит Международный аэропорт Шереметьево.
Впервые церемония награждения авиакомпаний с самым точным расписанием, выполнявших полеты из Шереметьево в 2022 году, прошла непосредственно в аэропорту.
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